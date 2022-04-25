الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

فرنسا: من القدرة الشرائية والتقاعد إلى الصحة والتعليم والبيئة.. ما أبرز الملفات التي تنتظر ماكرون؟

02:10 إيمانويل ماكرون في باريس بعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل/نيسان 2022. © أ ف ب

لا يمكن بالنسبة لماكرون الذي انتخبه الفرنسيون الأحد لعهدة رئاسية ثانية، التراجع عن طموحه في تنفيذ خطط الإصلاح، لكن عليه أولا أن يعلن عن التشكيلة الحكومية التي ستكون من أولوياتها تأمين غالبية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقبلة. ولعل من أبرز التحديات التي تواجه ماكرون في العهدة الثانية، وقف تراجع القدرة الشرائية لدى مواطنيه، وأيضا مشروع تعديل قوانين التقاعد وزيادة سنوات العمل، الذي يمضي فيه بالرغم من الجدل الذي أحدثته خلال ولايته الأولى. ويريد ماكرون أيضا وضع شروط على الرواتب الممنوحة للعاطلين عن العمل وفرض عدد من ساعات العمل عليهم كشرط للحصول عليها. تعديلات ماكرون ستشمل أيضا قطاعي الصحة والتعليم، فيما ستستحوذ الهموم البيئية على اهتمام خاص. خارجيا، ستكون الحرب في أوكرانيا محط عمل الرئيس وفريقه.