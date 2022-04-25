مارين لوبان تصدرت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ثلاث من مناطق ما وراء البحار

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

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حلت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان أولى في ثلاث من مناطق ما وراء البحار هي غوادلوب وغويانا ومارتينيك، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي بدأت السبت في جزر الأنتيل وغويانا وسان-بيار-إيه-ميكلون وبولينيزيا. هذا، وتصدر ماكرون الفائز بعهدة رئاسية ثانية، نتائج التصويت في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا وواليس وفوتونا، بحسب وزارة الداخلية.

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تصدرت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الأحد النتائج في ثلاث من مناطق ما وراء البحار هي غوادلوب وغويانا ومارتينيك، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد.

وتمكنت مرشحة التجمع الوطني من حصد 69,60 بالمئة من إجمالي الأصوات في غوادلوب و60,87 بالمئة في مارتينيك و54,73 بالمئة في سان بارتيليمي.

وفي غويانا (أمريكا اللاتينية)، حصلت لوبان على 60,70 بالمئة من الأصوات، فيما نالت 50,69 بالمئة من الأصوات في سان-بيار-ايه-ميكلون وهو أرخبيل فرنسي في أمريكا الشمالية، بحسب أرقام نشرتها مساء الأحد وزارة الداخلية الفرنسية.

من جانبه، تصدر إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسا لفرنسا، نتاج الاقتراع في الأراضي الفرنسية بالمحيط الهادئ، كما في الدورة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين، مع 61,04 بالمئة من الأصوات في كاليدونيا الجديدة و51,80 بالمئة في بولينيزيا الفرنسية و67,44 بالمئة في واليس وفوتونا، بحسب الوزارة.

وبدأ الاقتراع السبت في جزر الأنتيل الفرنسية وغويانا وسان-بيار-إيه-ميكلون وبولينيزيا الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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