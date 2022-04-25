مباشر: فرنسا تختار ماكرون رئيسا للبلاد وقادة العالم يرحبون بفوزه

الانتخابات الفرنسية 2022

اختار الناخبون الفرنسيون إيمانويل ماكرون الأحد رئيسا للبلاد لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات. وتم انتخاب مرشح "الجمهورية إلى الأمام" بـ58,54 بالمئة من الأصوات، عقب دعوات لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي نافسته في الدور الثاني. وهنأ العديد من زعماء العالم الرئيس المنتخب. وتنتظر ماكرون الكثير من الملفات الشائكة خاصة التي ترتبط بالأوضاع الاجتماعية لفئة عريضة من مواطنيه.

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9:00 - النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تظهر فوز ماكرون بـ58,54 بالمئة من الأصوات

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الفرنسية الاثنين فوز الرئيس إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بـ58,54 من الأصوات. وفي خطاب الفوز أمام أنصاره، أقر ماكرون بعدم رضاه عن فترته الأولى، وقال إنه سيسعى للتغيير، فيما تحولت الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية التي تجري في يونيو/حزيران.

والنسبة التي فاز بها في هذه الانتخابات، هي أقل مما حققه في 2017 حين تغلب على لوبان بنحو 66,1 بالمئة في أول مواجهة انتخابية بينهما، كما أن النسبة بعيدة جدا عن 82 بالمئة التي فاز بها الرئيس الراحل جاك شيراك في عام 2002 عندما احتشدت معظم فرنسا خلفه، بعد وصول مرشح اليمين المتطرف حينها جان ماري لوبان إلى الجولة الثانية من السباق الرئاسي.

8:30 - قادة العالم يرحبون بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

سارع قادة دول العالم إلى تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه السباق الرئاسي. وعبروا عن رغبتهم في مواصلة التعاون معه. كما رحب القادة الأوروبيون بهذا الفوز، ورأوا فيها "انتصارا" لأوروبا.

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