استطلاع: ستة من كل عشرة ناخبين فرنسيين لا يريدون أغلبية لماكرون في البرلمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب مؤيديه بعد فوزه في الانتخابات في باريس، في 24 أبريل 2022.

كشف استطلاع للرأي الأربعاء أجرته مؤسسة إيلاب، أن 61 بالمئة من الناخبين الفرنسيين لا يريدون أن يحظى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/ حزيران.

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أفادت مؤسسة إيلاب لاستطلاعات الرأي الأربعاء أن ستة من كل عشرة فرنسيين لا يريدون أن يتمتع حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في يونيو/ حزيران.

وكشف الاستطلاع أن 61 بالمئة من الناخبين الفرنسيين سيفضلون أن تسفر الانتخابات البرلمانية في 12 و19 يونيو/ حزيران عن أغلبية معارضة لماكرون. وتزيد تلك النسبة إلى 69 بالمئة بين الناخبين من الطبقة العاملة وإلى ما يقرب من 90 بالمئة بين الناخبين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

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وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية هذا الشهر، يأمل حزبه وهو حزب الجمهورية إلى الأمام في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون. وإذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى.

وقال جان لوك ميلنشون مرشح اليسار المتطرف من قبل إنه يريد أن يكون رئيس وزراء ماكرون في حكومة ائتلافية يمكنها أن تعرقل أو تخفف من حدة العديد من الإصلاحات التي يرغب ماكرون في إقرارها وبالأخص زيادة سن التقاعد.

فرانس24/ رويترز

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