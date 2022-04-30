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فرنسا: الفرقاء السياسيون يسابقون الزمن استعدادا للانتخابات التشريعية

01:10 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يتسابق الفرقاء السياسيون في فرنسا تمهيدا لخوض معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 و19 حزيران/يونيو المقبل. ويأمل العديد من الوزراء الحاليين في دخول قبة البرلمان مثل وزير العدل إيريك دوبون-موريتي، وزير التعليم جان-ميشال بلانكيه، ووزيرة الصناعة أنييس بانييه روناشير. ومن المرجح أيضا أن يسعى وزراء آخرون لولاية جديدة في دوائر ترشحهم، منهم وزير الاقتصاد برونو لومير، وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الصحة أوليفييه فيران، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال. من جهة أخرى، أطلقت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف حملتها للانتخابات التشريعية في منطقة با-دو-كاليه.