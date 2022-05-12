إدانة شاب فرنسي بالسجن 15 عاما لقتاله في صفوف "جبهة النصرة" في سوريا

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أصدر القضاء الفرنسي الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة في حق الشاب الفرنسي عمار فلوقي الذي غادر للقتال في سوريا سنة 2013، بعدما اعتبر أن مدة إقامته هناك تمثل "تمسكا ثابتا بالفكر" الجهادي. واقترن الحكم على فلوقي بحكم أمني مدته عشر سنوات لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة.

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أدانت محكمة فرنسية الأربعاء، عمار فلوقي، وهو شاب فرنسي غادر للقتال في سوريا عام 2013، بالسجن مدة 15 سنة، بعد تقدير أن مدة إقامته هناك تمثل "تمسكا ثابتا بالفكر" الجهادي.

واعتبر القضاء الفرنسي أن الاتهامات التي أقر المتهم ببعضها "خطيرة للغاية"، مشيرا إلى أنه "بقي في المنطقة لمدة أربع سنوات" وشارك "على الأقل" لأكثر من عامين "في القتال ضمن مجموعة إرهابية" هي جبهة النصرة، الذراع السابقة لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

في هذا السياق، قال رئيس المحكمة ديفيد هيل إن هذا "يدل على التمسك الثابت بالفكر الجهادي" مضيفاً "لا يبدو أنك أجريت أي اكتشاف حقيقي للذات".

ويقترن القرار بحكم أمني مدته عشر سنوات لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة.

وعقب النطق بالحكم، قال محامي الدفاع فلوريان لاستيل إن "شدة العقوبة لا تفاجئني" لكنه أعرب عن "خيبة أمل كبيرة بسبب الحكم الأمني" الذي "يمنعه من طلب تعديل العقوبة".

وغادر الشاب المتحدرمن فيلنوف داسك في شمال فرنسا والذي يُحاكم منذ الاثنين بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، إلى سوريا عبر تركيا في أيلول/سبتمبر 2013 مع ابن عمه وصديقين. وعاد وحده حيا إلى فرنسا.

وكانت السلطات التركية أوقفت فلوقي في خريف 2017 بينما كان يعبر الحدود، وبقي محتجزا لعدة أشهر في تركيا قبل أن يتم ترحيله إلى فرنسا في أيار/مايو 2018.

فرانس24 / أ ف ب

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