فرنسا: رفع إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام بعد عامين من فرضها

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إلغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارا من 16 مايو/أيار.

رفعت فرنسا بداية من الإثنين إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام بعد عامين من فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان الفرنسيون قد تعودوا منذ أوائل 2020 على وضع الكمامة تحت طائلة غرامة مادية تقدر بـ135 يورو. وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأربعاء الماضي عن هذا الإجراء عقب اجتماع حكومي، وبرر القرار بالتراجع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا. وأضاف فيران بأن ارتداء الكمامة يبقى "موصى به" وإجباريا داخل المستشفيات والمنشئات الصحية.

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أصبح وضع الكمامة في فرنسا داخل وسائل النقل غير إلزامي بداية من الاثنين 16 /أيار/مايو الجاري . وذلك بعد نحو عامين من فرض الكمامة إثر انتشار فيروس كورونا، داخل الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام وحتى في الخارج. وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد أعلن الأربعاء أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميا اعتبارا من 16 أيار/مايو، رافعا بذلك أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي فيروس كورونا في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.

وقال وزير الصحة بعيد اجتماع حكومي أسبوعي: "اعتبارا من الإثنين 16 أيار/مايو، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام".

وأضاف: "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الإجراء "لم يعد ملائما" نظرا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا مؤخرا.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز الشهادة الصحية ضد فيروس كورونا مطلوبين لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقل.

فرانس24/ أ ف ب

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