فرنسا تترقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن الجمعة
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تترقب الساحة السياسية الفرنسية الجمعة الإعلان عن تشكيلة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي اختار لقيادتها وزيرة العمل في الحكومة السابقة إليزابيث بورن لتنفيذ جملة من الإصلاحات في انتظار ما ستفسر عنه الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.
أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم إعلان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة بعد ظهر الجمعة وأن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد مقرر يوم الاثنين. واختار ماكرون يوم الاثنين الماضي وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة.
ويعول ماكرون على بورن لتنفيذ إصلاحات ومساعدته في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو/ حزيران، وهي المرة الثانية فقط خلال 30 عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا.
فرانس24/ رويترز
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