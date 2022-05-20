فرنسا تترقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن الجمعة

رئيسة الوزراء الفرنسية المعينة إليزابيث بورن بقصر ماتينيون، باريس 16 أيار/ مايو 2022. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تترقب الساحة السياسية الفرنسية الجمعة الإعلان عن تشكيلة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي اختار لقيادتها وزيرة العمل في الحكومة السابقة إليزابيث بورن لتنفيذ جملة من الإصلاحات في انتظار ما ستفسر عنه الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.