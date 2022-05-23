أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة في ظل اتهامات لأحد وزرائها بالاعتداء الجنسي

04:23 أول اجتماع للوزاء بعد إعلان الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيت بورن. 23 مايو/أيار 2022. © صورة من التلفزيون

اجتمعت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن الاثنين بعد أن شُكلت الجمعة إثر إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 نيسان/أبريل 2022. ويأتي اجتماع هذه الحكومة وسط اتهامات تطال أحد الوزارء المعينين الجدد، داميان أباد، والذي مُنح وزارة التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة، بأنه اغتصب امرأتين حسبما نشر موقع ميديابارت الإلكتروني الأحد اعتمادا على مقابلة الضحيتين. مداخلة موفدة فرانس24 إلى قصر الإليزيه راماتان عوايطية