محكمة أوكرانية تقضي بالسجن المؤبد لجندي روسي أدين بارتكاب جريمة حرب

الجندي الروسي فاديم شيشيمارين في محكمة كييف، 23 مايو/أيار 2022.

قضت محكمة أوكرانية بسجن الجندي الروسي ذي الـ21 عاما والذي اتهم بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا بعد أن قتل مدنيا يبلغ من العمر 62 عاما في شمال شرق البلاد في أولى أيام الغزو الروسي. وذكر محامي الجندي أن موكله ينوي التقدم باستئناف لهذا الحكم.

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أدانت محكمة في كييف الاثنين الجندي الروسي البالغ 21 عاما الذي قتل مدنيا بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

وقال القاضي سيرغي أغافونوف إن "المحكمة خلصت إلى أن فاديم شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة".

وكان شيشيمارين قد أقر في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ من العمر 62 عاما ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أولى أيام الغزو الروسي.

وينوي الجندي الروسي تقديم طلب استئناف ضد الحكم الاثنين، وفق ما أفاد محاميه.

وقال فكتور أوفسيانيكوف، محامي الجندي، بعد جلسة المحكمة "هذه أشد عقوبة وأي شخص رصين يقدّم طعنا ضدها... سأطلب إلغاء حكم المحكمة".

فرانس24/ أ ف ب

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