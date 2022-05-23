مقتل أحد حراس أمن السفارة القطرية في باريس إثر مشادة كلامية مع أحد الأشخاص

© أ ف ب

مسؤولون بالشرطة الفرنسية يجتمعون خارج سفارة قطر في باريس في 23 مايو 2022 ، بعد حادثة قتل فيها حارس. (تصوير إيمانويل دوناند / وكالة الصحافة الفرنسية)

قتل أحد حراس أمن السفارة القطرية في باريس صباح الاثنين على يد رجل اعتقلته الشرطة بعد وقوع الحادث. ولقي الحارس مصرعه بعد ضربة تلقاها من الرجل إثر مشادة كلامية معه. ووصفت السفارة القطرية في باريس مقتل أحد حراسها بأنها جريمة "شائنة وغير مبررة". فيما أشارت مصادر قريبة من التحقيق إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. فيما قالت النيابة إن "ملابسات الوفاة لم تعرف بدقة" وإن تحقيقًا قد فتح في جريمة "قتل عمد".

إعلان اقرأ المزيد

فقد حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حياته صباح الاثنين على يد رجل اعتقل بعد الواقعة، وذلك وفق معلومات من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس.

وأضاف المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة. وفي حين أن مصدر آخر مطلع على سير التحقيق قال لوكالة رويترز أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب فيما يبدو، وأضاف "تم فتح تحقيق اليوم في تهمة القتل العمد".

قالت السفارة القطرية في باريس إن مقتل أحد حراسها هو جريمة "بشعة وغير مبررة"، وقالت السفارة على تويتر "ننتظر نتيجة التحقيق ونطالب باحترام الحياة الخاصة لأسرة المتوفى".

نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد. — Ambassade du Qatar (@QatarAmbFrance) May 23, 2022

وقالت النيابة إن "ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة". وفتح تحقيق في جريمة "القتل العمد". كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحا.

وأشار مصور وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن عناصر من الشرطة العلمية والقضائية عاينوا المكان. وفرض طوق أمني أمام المدخل الرئيسي للسفارة حيث تمركز رجال شرطة مسلحون.

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك