"ميس.تيك" واحدة من أبرز وجوه فنون الشارع في باريس تفارق الحياة عن 66 عاما

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توفيت راضية نوفات المعروفة أكثر باسم "ميس.تيك"، والتي تعتبر من أبرز وجوه فنون الشارع في العاصمة الفرنسية باريس. وولدت "ميس.تيك" من أب تونسي وأم من منطقة النورماندي في شمال فرنسا وبدأت تحقق شهرة من خلال رسوماتها المثيرة التي كثيرا ما تُظهر نساء فاتنات ذوات شعر طويل، في حي مونمارتر في باريس منتصف الثمانينات وجعلتها رائدة في هذا النوع من الفن.

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توفيت "ميس.تيك" التي بدأت رسومها المثيرة تظهر في حي مونمارتر في باريس منتصف الثمانينات وجعلتها رائدة في فنون الشارع الفرنسي، عن 66 عاما، على ما أفادت عائلتها الأحد. وقالت العائلة إنها توفيت بسبب مرض غير محدد.

ونشأت راضية نوفات المولودة لأب تونسي وأم من النورماندي (غرب فرنسا) في الشوارع الضيقة القريبة من كاتدرائية القلب الأقدس، حيث بدأت رسم شعارات تحررية.

ولفتت "ميس.تيك" أيضا انتباه السلطات الأمنية بسبب شكاوى تتعلق بتشويه ممتلكات عامة، ما أدى إلى القبض عليها في العام 1997، وكانت محببة لماركات أزياء لفترة وجيزة، مثل كينزو ولوي فويتون.

"جئت من مسرح الشارع"

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية عام 2011، صرّحت هذه الفنانة، صاحبة الشعر الأسود الجميل، على غرار بطلات رسومها "جئت من مسرح الشارع، أحببت فكرة الفن في الشارع".

وتابعت "في البداية، قلت لنفسي ‘سأنظم قصائد’ وبعد ذلك ‘نحتاج إلى صور’ مع هذه القصائد. بدأت برسم البورتريهات الذاتية ثم اتجهت نحو رسم نساء أخريات".

وسرعان ما عُرضت أعمالها في صالات عرض في فرنسا والخارج، كما تم الاستحصال على بعضها من صندوق باريس للفن الحديث التابع لمتحف فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم في لندن، وفق موقعها الإلكتروني.

فرانس 24 / أ ف ب

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