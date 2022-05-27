الانتخابات التشريعية: الفرنسيون في الخارج يبدؤون بالتصويت عبر الإنترنت

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

يبدأ الناخبون الفرنسيون في الخارج اعتبارا من منتصف نهار الجمعة بتوقيت باريس بالتصويت عبر الإنترنت في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 150 مرشحا عبر 11 دائرة انتخابية. وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى جانب مجلس الشيوخ، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين.

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يبدأ الفرنسيون المقيمون بالخارج والمسجلون على القوائم الانتخابية اعتبارا من منتصف النهار بتوقيت باريس وحتى الأربعاء، التصويت عبر الإنترنت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 150 مرشحا.

ويحق لهؤلاء الناخبين التصويت عبر أربع طرق: صناديق الاقتراع، بالوكالة، عن طريق الإنترنت والبريد. وتجدر الإشارة إلى أن التصويت عبر الإنترنت مسموح به فقط للفرنسيين الذين يعيشون خارج الأراضي الفرنسية، وللانتخابات التشريعية والقنصلية فقط.

وهناك 11 دائرة انتخابية موزعة عبر العالم، ما يساوي عدد النواب الفرنسيين في الخارج منذ عام 2012. وانطلق التصويت عبر الإنترنت في ذلك العام، لكن تم تعليقه في 2017 درءا للهجمات الإلكترونية المحتملة، في سياق الشكوك بشأن تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 التي شهدت فوز الجمهوري دونالد ترامب.

وفي 4 يونيو/ حزيران، سيجرى الاقتراع الأول في بولينيزيا الفرنسية وللفرنسيين الذين يعيشون في الخارج والذين يصوتون في السفارات والقنصليات في القارة الأمريكية. في 5 يونيو/ حزيران، سيحين دور الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، أي خارج القارة الأمريكية.

في 11 يونيو، ستقام الجولة الأولى في غوادلوب، غويانا، مارتينيك، سان بارتليمي، سان مارتان وسان بيير إي ميكلون. ويوم 12 يونيو/ حزيران، ستبدأ الجولة الأولى داخل فرنسا، وكذلك في مايوت وكاليدونيا الجديدة وريونيون، وبعد أسبوع سيحين موعد الجولة الثانية، أي في 19 يونيو/ حزيران.

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رسم سياسة البلاد

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثير مباشر في رسم سياسة البلاد.

يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

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وتتم الانتخابات التشريعية الفرنسية وفقا لطريقة قائمة الأغلبية في دورتين في كل دائرة على حدة، لولاية تستغرق 5 سنوات. للفوز في الدورة الأولى ينبغي الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بشرط ألا يقل عدد المصوتين عن 25٪ من عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.

ويتم إجراء الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، بين المرشحين الذين حصلوا على 12.5٪ من أصوات الناخبين، كحد أدنى، ويكتفى بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية لاختيار الفائز.

الأغلبية أو ائتلاف حاكم

وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية في شهر نيسان/أبريل الماضي، يأمل حزبه وهو حزب النهضة -الجمهورية إلى الأمام سابقا- في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون. وإذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى

لكن الغموض يلف قدرة حزب الرئيس وحلفائه في انتزاع الأغلبية، لا سيما وأنهم سيواجهون تحالف أحزاب اليسار بزعامة جان لوك ميلنشون الذي لا يخفي هدفه المتمثل في فرض حكومة "تعايش" على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تزايد قوة اليمين المتطرف الذي من المتوقع أن يحصد عددا قياسيا من المقاعد في هذه الانتخابات.

فرانس24

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