فرنسا: توقيف شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لقتل جماعي

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وضعت السلطات الفرنسية رهن الحبس الاحتياطي شابا فرنسيا (20 عاما) يشتبه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي واتهم بـتحضير "مشروع فردي إرهابي"، وفق ما أعلن مصدر مطلع السبت. وينشط الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88"، حيث هدد في مقاطع فيديو بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".

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أفادت مصادر مطلعة السبت، أن شابا فرنسيا من النازيين الجدد الجمعة، يشتبه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، قد وجه إليه الاتهام بـ"مشروع فردي إرهابي" ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وأوضح المصدر أن الشاب البالغ 20 عاما رُصد على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88"،(HeinrichHimmler88)، ما أكد معلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان اليومية.

وتابع المصدر أنه كان يدلي بمواقف تعود للنازيين الجدد، وهدد في مقاطع فيديو بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".

وتجدر الإشارة إلى أن هاينريش هيملر كان إحدى الشخصيات البارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 إلى الحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية "هايل هتلر".

وأوقف محققون من المديرية العامة للأمن الداخلي الشاب الثلاثاء في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعدما أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح"، ما يشير إلى الانتقال إلى فعل وشيك. وقال المصدر المطلع إن الرجل اعترف للشرطة بإعجابه بالفكر النازي لكنه "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.

فيما رفض محاموه الرد وتقديم تفاصيل لوسائل الإعلام. وقال المصدر "إنه في حال اضطراب، ومستاء كثيرا من عدة مجموعات من الأشخاص يزعم أنهم أساؤوا إليه عندما كان أصغر سنا".

منذ عام 2017، أُحبطت في فرنسا ثماني مخططات لهجمات نُسبت إلى اليمين المتطرف، وتم فتح عشرات الملفات المتعلقة بهذه التحركات في مركز مكافحة الإرهاب في باريس. وقال قاض باريسي لمكافحة الإرهاب إنه تهديد "يؤخذ على محمل الجد" و"تتزايد قوته".

فرانس24/ أ ف ب

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