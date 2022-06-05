الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

فرنسيو الخارج إلى صناديق الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

01:36

يواصل الفرنسيون القاطنون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في سفارات وقنصليات بلدهم عبر 11 دائرة انتخابية موزعة عبر دول العالم، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها نحو 150 مرشحا. ويحق للفرنسيين المقيمين في الخارج التصويت عبر أربعة طرق هي صناديق الاقتراع، الوكالة، الإنترنت، أو عبر البريد. وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية شهر أبريل الماضي، يأمل حزبه (حزب النهضة) في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون. وإذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى.