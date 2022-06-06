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الانتخابات التشريعية الفرنسية: الأحزاب تواصل حملتها وسط توقعات بعزوف واسع عن التصويت

01:34 توقعات بعزوف شق واسع من الفرنسيين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية. © شاشة فرانس24

قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، تواصل الأحزاب الفرنسية حملتها وسط ضغوط كبيرة تتعرض لها الأغلبية البرلمانية للرئيس إيمانويل ماكرون من قبل ائتلاف اليسار. فيما تشير التوقعات إلى عزوف قسم كبير من الفرنسيين عن المشاركة. ويواصل اليساري جان لوك ملينشون محاولة حشد صفوف الناخبين من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل المجلس وتعزيز حظوظه في الحصول على رئاسة الوزراء. كما تسعى اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى منع الرئيس وحلفائه الوسطيين من بسط سيطرتهم على كافة السلطات في البلاد.