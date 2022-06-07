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موفد فرانس24: العاملون في قطاع الصحة بفرنسا يحتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

02:50 طارق القاعي موفد فرانس24 إلى مقر وزارة الصحة الفرنسية بباريس © فرانس24

نظمت تسع نقابات وائتلاف يضم عددا من المستشفيات، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العاملين في قطاع الصحة، من خلال دعوتهم إلى زيادة الرواتب والعمل على ضخ موارد بشرية إضافية. ويواجه 120 مستشفى على الأقل نقصا في الأدوية وطواقم التمريض والأسرّة المخصصة لنقل المرضى، بحسب لائحة أعدتها جمعية "سامو أورجانس" المعنية بتقديم خدمات طبية قبل الاستشفاء. موفد فرانس24 إلى مقر وزارة الصحة بباريس، طارق القاعي، يوضح أهم مطالب العاملين في القطاع ويقدم نقلا عن المحتجين تفاصيل أوفى عن أبرز الصعوبات التي تعاني منها المستشفيات العامة بفرنسا.