فرنسا: بدء مرافعات الادعاء في محاكمة المتهمين باعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس

أحد المتهمين في اعتداءات باريس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، محمد عبريني (على اليسار) أثناء المحاكمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

تنطلق الأربعاء في باريس مرافعات الادعاء في محاكمة صلاح عبد السلام والمتهمين الـ19 الآخرين في قضية اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي تعد أسوأ هجمات على الإطلاق شهدتها فرنسا، وذلك بعد جلسات استمرت تسعة أشهر. وبعد الادعاء الذي سيحاول على مدار ثلاثة أيام إثبات ما يعتبره مسؤوليات كل من المدعى عليهم، سيأتي دور الدفاع بدءا من 13 يونيو/حزيران على أن يصدر الحكم في 29 يونيو/حزيران.

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بعد جلسات استمرت تسعة أشهر، يبدأ الادعاء الأربعاء في باريس مرافعات تتواصل على ثلاثة أيام في محاكمة صلاح عبد السلام والمتهمين التسعة عشر الآخرين في قضية اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي كانت أسوأ هجمات على الإطلاق شهدتها فرنسا.

وتقترب هذه المحاكمة الخارجة عن المألوف في مدتها وعدد الأطراف المدنية المدعية فيها الذي يتجاوز 2500، من نهايتها بعد أكثر من 6 سنوات على ليلة رعب أدت إلى سقوط 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وضاحيتها سان دوني وسببت صدمة في البلاد.

وستبدأ الجلسة عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي. وعلى مدى ثلاثة أيام، سيسعى ممثلو مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إلى إثبات ما يعتبرونه مسؤوليات كل من المدعى عليهم الذين يحاكمون من قبل محكمة جنائية خاصة منذ الثامن من سبتمبر/أيلول.

وسيحاول كامي إينيتييه ونيكولا براكوني ونيكولا لو بري إعادة بناء ملف هائل في مرافعة عامة أولا، ثم لكل من المتهمين العشرين، يحاكم 6 منهم غيابيا بينهم خمسة من قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" يُعتقد أنهم قتلوا في سوريا، قبل أن يطلبوا العقوبات لهم الجمعة. وقد يحكم على 12 منهم بالسجن مدى الحياة بينهم صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من أفراد المجموعة الجهادية المسلحة.

وفي بداية المحاكمة في الثامن من سبتمبر/أيلول، قدم عبد السلام نفسه على أنه "مقاتل من 'الدولة الإسلامية' ". وقال الفرنسي البالغ 32 عاما بعد أسبوع إن الهجمات لم تكن سوى رد على القصف الفرنسي في سوريا والعراق و"لا شيء شخصيا" فيها. وبعد بضعة أشهر، أكد الرجل الذي لزم الصمت خلال السنوات الخمس للتحقيق أنه "تخلى" بهدف "إنساني" عن تفجير حزامه الناسف في حانة في الدائرة الثامنة عشرة بباريس. ثم قدم "اعتذاراته" للضحايا.

وشكك الادعاء الذي رجح باستمرار فرضية حدوث عطل في الحزام على فكرة تخلي عبد السلام عن تفجيره، في رواية المتهم. ورأى ممثلو الادعاء مثلا أن تجنيده قبل أيام قليلة فقط من الهجمات "غير معقول". كذلك اعتبروا أمرا "غريبا" عجزه عن تحديد مكان المقهى المستهدف والذي لا تظهر في أي من الوثائق التي تتضمن "الأهداف" المكتشفة في حاسوب للخلية الجهادية. ومن الصعب تصديق أن عبد السلام عمل بمفرده بينما كانت كل من المجموعات التي استهدفت ستاد دو فرانس وشرفات مطاعم باريسية ومسرح باتاكلان تتألف من ثلاثة أشخاص، وهو لم يذهب يوما للتدرب في سوريا خلافا للآخرين.

والجمعة سيطلبون عقوبات، ضد المتهم الرئيسي والذين ساعدوه في هربه، الذي استمر أربعة أشهر أو الخبراء اللوجستيين في المجموعة وحتى محمد أبريني "الرجل ذو القبعة" في هجمات بروكسل الذي كان من "المقرر" أن يشارك في هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني. ويأمل البعض أن تكون النقاشات في المحكمة غيرت رأي الادعاء وبينهم المتهم فريد خرخاش الذي أنجز أوراقا ثبوتية مزورة "من دون علمه" أنها معدة لخلية جهادية أو ياسين عطار الذي يقسم أن اسمه ارتبط بالملف لمجرد أنه شقيق أسامة عطار الذي أمر بالاعتداءات.

ومن غير المتوقع حدوث مفاجآت في المرافعات التي ستستغرق في مجموعها 15 ساعة بينما لم يشهد الملف تطورات كبيرة خلال الجلسات التي استمرت 130 يوما.

ويأتي دور الادعاء العام بعد مرافعات الأطراف المدنية. وخلال أسبوعين، عرض المحامون وقائع ليلة الرعب والفوضى هذه: انتحاريون فجروا أنفسهم أمام ملعب استاد دو فرانس ومسلحون فتحوا نيران رشاشاتهم على المقاهي والمطاعم بأسلحة حربية وأطلقوا النار على حشد في حفلة لموسيقى الروك في مسرح باتاكلان.

وبعد الادعاء، يأتي دور الدفاع اعتبارا من 13 يونيو/حزيران ويتوقع صدور الحكم في 29 يونيو/حزيران.

فرانس24/ أ ف ب

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