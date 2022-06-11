الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

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فرنسيو أقاليم ما وراء البحار يصوتون في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

بدأ السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك، التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، ومن المتوقع ظهور النتائج مساء الأحد مع بقية فرنسا. ويختار الفرنسيون عبر هذا الاقتراع أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في دورة يتنافس فيها نحو 150 مرشحا.

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يسود الترقب في فرنسا السبت عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

فعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية شهر نيسان/أبريل الماضي، يأمل حزبه (حزب النهضة) في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون. وإذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 نيسان/أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليوناً إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 حزيران/يونيو.

وبدأ التصويت السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور النتائج مساء الأحد مع بقية فرنسا.

في بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من حزيران/يونيو، وأدت إلى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

فرانس24/أ ف ب

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