الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

مكتب اقتراع في باريس 24 نيسان/ابريل 2022. © أسوشيتدبرس/أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تجري الأحد 12 حزيران/يونيو الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية حيث ينتخب الفرنسيون 577 نائبا في الغرفة السفلى من البرلمان (الجمعية الوطنية). ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آمالا في فوز حزبه بالأغلبية المطلقة ليتمكن من تنفيذ برنامجه وإنجاز الإصلاحات التي وعد بها الناخبين خلال الرئاسيات الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وأنظمة التقاعد. من جانبه يأمل زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون بتحقيق الأغلبية البرلمانية لفرض مبدأ التعايش على الرئيس.تابعوا معنا تطورات ومستجدات هذا اليوم الانتخابي على فرانس24