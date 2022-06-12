الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

فيديو غرافيك: ما هو الدور السياسي للجمعية الوطنية التي ينتخب الفرنسيون أعضاءها على دورتين؟

02:23 فيديو غرافيك: الجمعية الوطنية هي الغرفة السفلى للبرلمان في فرنسا. © فرانس24

ينتخب الفرنسيون الأحد نواب الجمعية الوطنية على دورتين. والجمعية الوطنية هي الغرفة السفلى للبرلمان، ويمنحها الدستور دورا بارزا في عدة مجالات بينها البت في قانون المالية ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة. ويقسم العمل داخلها إلى عدة لجان بينها 8 لجان قارة. ويبلغ مجموع نواب الجمعية 577 عضوا يتم انتخابهم كل خمس سنوات. التفاصيل بالصوت والصورة والحبر مع عادل قسطل.