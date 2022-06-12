الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

ما هي أبرز الإشكالات التي تتحكم بتصويت الناخب الفرنسي في الانتخابات التشريعية؟

04:53 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24. © فرانس24

يحدد الناخب الفرنسي اختياراته في مراكز الاقتراع بناء على جملة من الإشكالات، تأتي على رأسها القدرة الشرائية، المنظومة الصحية إضافة إلى الرهانات البيئية. وتعتبر الانتخابات التشريعية التي نظمت دورتها الأولى الأحد امتحانا عسيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويواجه ماكرون منافسة كبيرة من التحالف اليساري "الاتحاد الشعبي" لضمان أغلبية مريحة.