الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

مباشر: نسبة الامتناع عن التصويت تبلغ 52,8% بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية وفق تقديرات أولية

عامل بأحد المراكز الانتخابية يقوم بعملية فرز الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمدينة إينان-بومون شمال فرنسا، 12 يونيو/حزيران 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

بعد حملة فاترة على الرغم من تضافر الجهود لحشد الأصوات، تبدو الانتخابات التشريعية الفرنسية منفتحة على سيناريوهات لم تشهدها الحياة السياسية الفرنسية منذ أكثر من عقدين. نسب المشاركة، تقديرات أولية، ردود أفعال.. تابعوا تغطيتنا المباشرة للأمسية الانتخابية المخصصة للدورة الأولى.