الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022
مباشر: نسبة الامتناع عن التصويت تبلغ 52,8% بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية وفق تقديرات أولية
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بعد حملة فاترة على الرغم من تضافر الجهود لحشد الأصوات، تبدو الانتخابات التشريعية الفرنسية منفتحة على سيناريوهات لم تشهدها الحياة السياسية الفرنسية منذ أكثر من عقدين. نسب المشاركة، تقديرات أولية، ردود أفعال.. تابعوا تغطيتنا المباشرة للأمسية الانتخابية المخصصة للدورة الأولى.
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هل سيحتفظ إيمانويل ماكرون بالأغلبية؟ أي حزب سيصبح القوة الرئيسية للمعارضة؟ من سيشكل كتلة برلمانية وازنة؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة واكتشفوا النتائج واطلعوا على التحاليل المخصصة للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
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