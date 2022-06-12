الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

هزيمة مدوية لليميني المتطرف إيريك زمور في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية

02:10 زعيم حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف إيريك زمور يقر بهزيمته في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، 12 حزيران/يونيو 2022. © أ ف ب

مُني زعيم حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف إيريك زمور بهزيمة مدوية في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية. ولم يحصل زمور سوى على 23,2 بالمئة في إقليم فار جنوب فرنسا ليفقد كل حظوظه في الحصول على مقعد بالجمعية الوطنية. وتشير التقديرات الأولية إلى خسارة كبيرة لحزب زمور الذي لم يحصل سوى على نحو 4 بالمئة من مجمل الأصوات. وفي كلمته بعد الهزيمة، دعا زمور أنصار حزبه إلى مواصلة التعبئة والعمل في الميدان لتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.