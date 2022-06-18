الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

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فرنسيو أقاليم ما وراء البحار يصوتون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.

بدأ الناخبون الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار وفي الخارج الإدلاء بأصواتهم السبت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. وكان التحالف الرئاسي بقيادة إيمانويل ماكرون والاتحاد الشعبي اليساري بقيادة جان لوك ميلنشون قد حلا في الصدارة في الدورة الأولى.

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فتحت السبت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية والمقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم السبت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

ويبقى القرار في أيدي أكثر من 48 مليون ناخب مدعوين إلى صناديق الاقتراع الأحد اعتبارا من الساعة 6:00 بتوقيت غرينتش. ولمراعاة فارق التوقيت، بدأ بعض الناخبين في أقاليم ما وراء البحار التصويت السبت.

وتختتم الجولة الثانية بعد أن حقق تحالفان انتخابيان نتائج متقاربة في الجولة الأولى، وهما تحالف "معا"الرئاسي وتحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري الذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي.

وفي خضم موجة الحر، قد يكون الامتناع عن التصويت كبيرا مرة أخرى. ففي الجولة الأولى من الاقتراع، امتنع نصف الفرنسيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم قياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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