الانتخابات التشريعية الفرنسية: اليمين المتطرف يسجل اختراقا كبيرا ويصفه بأنه "تسونامي"

مارين لوبان لدى الإدلاء بصوتها في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية. 19 يوينو/حزيران 2022.

حقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف اختراقا غير مسبوق في البرلمان الفرنسي إثر فوزه بـ 89 مقعدا (حسب التقديرات) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد. وبات بإمكانه تشكيل كتلة برلمانية لأول مرة منذ عام 1986. وأشاد رئيس الحزب بالوكالة جوردان بارديلا بالنتيجة معتبرا أنها "تسونامي".

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حقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، والذي تتزعمه مارين لوبان، اختراقا كبيرا الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بحصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات معاهد التصويت.

وبذلك، يكون الحزب قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.

وأشاد الرئيس بالوكالة لـ "لتجمع الوطني" جوردان بارديلا على قناة "تي اف1" بالنتيجة التي حققها حزبه معتبرا أنها "تسونامي". وقال: "إنها موجة زرقاء في كل انحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية". وأفادت التوقعات الأولى أن التجمع الوطني حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

وفي خطاب أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون (شمال البلاد)، تعهدت مارين لوبان ممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة وتحترم" المؤسسات. وقالت إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها "التجمع الوطني" هي "الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".

فرانس24/ أ ف ب

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