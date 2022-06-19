درجات الحرارة تتجاوز عتبة الـ40 مئوية في عدة مدن فرنسية والحرائق تجتاح مناطق مختلفة في إسبانيا

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رجل يقف في نوافير تروكاديرو في باريس في 18 حزيران/يونيو 2022 في ظل موجة حر غير مسبوقة في أوروبا

بلغت درجات الحرارة 42 درجة مئوية في بعض المناطق في فرنسا السبت في ارتفاع غير مسبوق وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية ما دفع الفرنسيين إلى اللجوء إلى المنتجعات للسباحة أو النوافير ليغطسوا بالمياه. على غرار فرنسا شهدت عدة دول أوروبية أخرى موجة الحر هذه من بينها إسبانيا التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في اندلاع حرائق أتى أحدها على حوالى 20 ألف هكتار من الأراضي في شمال غرب البلاد.

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وصلت درجات الحرارة في إسبانيا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا الغربية مستويات قياسية السبت، ما تسبب بحرائق في غابات وضاعف المخاوف من تحول هذه المعدلات غير المسبوقة إلى اعتيادية، في ما يبدو نتيجة للاحتباس الحراري العالمي.

ويعتبر ازدياد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتضيف انبعاثات غازات الدفيئة من قوة ومدة ومعدّل تكرار موجات الحر، بحسب العلماء.

ووفق مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجلت مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا أعلى درجات حرارة في تاريخها (41 مئوية).

وتشكلت طوابير انتظار من مئات الأشخاص وسيارات أمام منتجعات للسباحة في فرنسا بعدما بات الماء الملاذ الوحيد من الحرارة المرتفعة التي قد تكون فتاكة. وفي العاصمة باريس، لجأ الناس إلى النوافير ليغطسوا بالمياه في وقت مُنع الاستحمام في نهر السين.

وبلغت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق السبت، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية التي لفتت إلى أن درجات الحرارة في 11 منطقة الجمعة تخطت الأرقام القياسية.

وأفاد ماتيو سوريل خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "إنها موجة الحر الأبكر موسميا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947، معتبرًا أنها مؤشر الى "التغير المناخي".

حرائق هائلة

وبالتزامن مع ذلك سجلت فرنسا حادثا كبيرا، حيث قالت السلطات المحلية إن حريقا نجم عن إطلاق قذيفة مدفعية أثناء تدريب عسكري في منطقة فار بجنوب البلاد أدى إلى حرق نحو 200 هكتار من النباتات. وأوضح رئيس فريق الإطفاء المحلي أوليفييه بيكو "لا خطر على أحد إلّا على 2500 رأس ماشية تم نقلها الى مكان آمن".

ومصدر الحريق معسكر كانجور العسكري، أكبر موقع تدريب من نوعه في أوروبا الغربية. وإعاق عمل فرق الإطفاء وجود ذخائر غير منفجرة في المنطقة المهجورة، لكن نُشرت أربع طائرات "كندير" لإطفاء الحرائق.

وغير السكان عاداتهم للتكيف مثل دانيال توفالوني (64 عاما) المزارع في دائرة بيرينيه الشرقية قرب الحدود مع اسبانيا. موضحا أنه غير ساعات عمله الى المساء "قبل حلول الظلام". في دفيئاته الزراعية حيث يزرع الطماطم، يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 55 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر.

أما في اسبانيا، فواصلت فرق الإطفاء محاولة إطفاء حرائق أتى أحدها على حوالى 20 ألف هكتار من الأراضي في شمال غرب البلاد.

وأجبر أحد أكبر حرائق الغابات السلطات الإسبانية على إخلاء 14 قرية يسكنها مئات من السكان، في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا قرب الحدود مع البرتغال.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن قسما من السكان تمكنوا من العودة إلى منازلهم صباح السبت إذ لم تعد النيران قريبة من منازلهم، لكنها حذرت أيضًا من النيران "التي لا تزال نشطة".

ولم تسلم ألمانيا أيضًا من موجة الحر حيث بلغت درجات الحرارة نحو 40 مئوية السبت، فيما اندلعت بعض الحرائق.

تراجع إنتاج الحليب

من جانبها قالت السلطات الهولندية إنها تتوقع أن يكون السبت أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن. ولفت خبراء الأرصاد الجوية إلى أن المملكة المتحدة سجّلت أشدّ أيام العام حرارة اذ تخطت درجات الحرارة الـ30 مئوية في وقت سابق من فترة بعد الظهر.

وقالت كلير مونتان وهي صحافية في لندن "أعتقد أن الناس يستمتعون حاليًا بالحرّ، لكن إذا ازدادت الحرارة أكثر مثلما أعتقد، سيصبح ذلك مقلقًا".

وأعلنت عدة بلدات في شمال إيطاليا عن تقنين المياه وقد تعلن منطقة لومبارديا حالة الطوارئ حيث يهدد الجفاف غير المسبوق المحاصيل.

ولفتت الرابطة الزراعية الرئيسية في لومبارديا "كولديريتي" Coldiretti السبت إلى أن الأبقار تفرز حليبًا أقل بنسبة 10% حاليًا، إذ شربت نحو 140 ليتر من المياه يوميًا، أي ضعف الكمية التي تشربها في ظل 22 أو 24 درجة مئوية، ما أسفر عن إنتاج أقل للحليب بسبب التوتر.

ودعت الأمم المتحدة الجمعة إلى "التحرك الآن" لمواجهة الجفاف والتصحر من أجل تجنب وقوع "كوارث بشرية".

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو خلال مؤتمر في مدريد بمناسبة اليوم العالمي للجفاف، "حان وقت العمل: كل إجراء مهم".

فرانس24/ أ ف ب

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