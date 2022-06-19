الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

فرنسا: ميلنشون يعتبر نتائج الانتخابات التشريعية "هزيمة وفشلا" للرئيس ماكرون

07:41 زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلنشون. © أسوشيتد برس

اعتبر زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلنشون مساء الأحد أن فقدان الائتلاف الانتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي. وقال ميلنشون بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية والتي ستعقد مهمته الرئاسية "إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية".