مباشر: مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. وتجرى هذه الانتخابات كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى جانب مجلس الشيوخ، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين. وتصدر نتائج الدورة الأولى "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون.

إعلان اقرأ المزيد

توجه الناخبون الفرنسيون الأحد إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 12 يونيو/حزيران الجاري وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس (6:00 ت غ)، على أن تغلق عند الساعة 16:00 ت غ باستثناء المدن الكبرى حيث سيستمر التصويت حتى الساعة 18:00 ت غ.

للمزيد: مفاتيح لفهم الانتخابات التشريعية الفرنسية

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.

يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك