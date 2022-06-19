مباشر: تابعوا أمسية خاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية بدءا من السابعة مساء بتوقيت باريس

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

يدلي الناخبون الفرنسيون منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. وتجرى هذه الانتخابات كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى جانب مجلس الشيوخ، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين. فهل سيفوز التحالف الرئاسي "معا" بقيادة الرئيس ماكرون بالأغلبية المطلقة لكي يتمكن من تنفيذ برنامجه دون منازع؟ أم سيواجه منافسة من "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون الذي يطمح إلى تولي منصب رئيس الحكومة؟ وأي نصيب انتخابي سيحصده حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) مساء الأحد؟

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الناخبون الفرنسيون مدعوون منذ صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 12 يونيو/حزيران الجاري وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.

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وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.

يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

فرانس24

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