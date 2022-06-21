فرنسا: أعلى هيئة قضائية تؤيد قرار منع ارتداء البوركيني في المسابح بمدينة غرونوبل

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قرر مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية، الثلاثاء تأييد حكم سابق بمنع ارتداء البوركيني في المسابح بمدينة غرونوبل جنوب شرق البلاد. وكانت بلدية المدينة أعلنت سماحها للنساء اللواتي ترتدينه بالدخول إلى المسابح، إلا أن القرار لقي معارضة كبيرة من قبل سياسيين، فتدخلت الدولة بعرضه على إحدى المحاكم المختصة التي قررت تعليقه، فقامت البلدية بالطعن فيه أمام مجلس الدولة الذي أكد منعه.

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في قرار نهائي حول ارتداء البوركيني، أيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، الثلاثاء منعه جميع الألبسة التي تغطي الجسم بالكامل في المسابح العامة بمدينة غرونوبل جنوب شرق البلاد.

وردا على قرار بلدية غرونوبل التي رخصت بارتدائه في وقت سابق، أوضح مجلس الدولة في بيان: "تؤثر القواعد الإجرائية الجديدة لحمامات السباحة العامة في غرونوبل... على حسن سير الخدمة العامة وتقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر".

وكان مجلس مدينة غرونوبل صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني في 16 مايو/ أيار، مما أثار احتجاجات من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.

وطعنت الحكومة في الإجراء الذي اتخذته المدينة، وعلقت محكمة إدارية أدنى درجة هذا الإجراء. وردت غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.

وبعد هذا القرار، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل "أُلغي نهائيا". وأضاف أنه "انتصار لقانون (مكافحة) ‘النزعات الانفصالية‘، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية".

فرانس24/ رويترز

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