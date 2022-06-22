فرنسا: ماكرون يستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد نكسة الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطاب إلى الأمة مساء الأربعاء تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب النكسة التي سجلها في الانتخابات التشريعية والتي خسر فيها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. ودعا في الوقت نفسه إلى تشكيل أغلبية.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء في خطاب للأمة إنه يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن فشل تحالفه "معا" في كسب الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

وأعلن ماكرون أن المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن "مواضيع رئيسية" مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة. ودعا في الوقت ذاته إلى تشكيل أغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة لتجنب الجمود السياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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