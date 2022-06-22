إيمانويل ماكرون يتوجه بخطاب إلى الفرنسيين مساء الأربعاء في أعقاب نكسة الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء إلى مواطنيه بخطاب في أعقاب النكسة التي سجلها في الانتخابات التشريعية والتي خسر فيها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وقد توافد ممثلو القوى السياسية الفرنسية لليوم الثاني على التوالي إلى قصر الإليزيه لإجراء مشاورات مع الرئيس حيث كان في الإليزيه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب إضافة إلى زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلنشون وجوليان بايو زعيم حزب الخضر.

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سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء (عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش) بخطاب للفرنسيين للمرة الأولى منذ الانتكاسة التي واجهها في الانتخابات التشريعية الأحد عندما فقد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.

وسيلقي ماكرون خطابه بعد مشاورات شاملة أجراها مع قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة بحثا عن توافق صعب في الجمعية الوطنية وقبل مغادرته البلاد لحضور سلسلة من الاجتماعات الدولية اعتبارا من الخميس.

فرانس24

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