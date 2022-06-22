الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

إيمانويل ماكرون يتوجه بخطاب إلى الفرنسيين مساء الأربعاء في أعقاب نكسة الانتخابات التشريعية

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ماكرون مستقبلا زعماء الكتل البرلمانية في قصر الإليزيه. 22 يونيو/حزيران 2022.
ماكرون مستقبلا زعماء الكتل البرلمانية في قصر الإليزيه. 22 يونيو/حزيران 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: رامتان عوايطية
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سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء إلى مواطنيه بخطاب في أعقاب النكسة التي سجلها في الانتخابات التشريعية والتي خسر فيها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وقد توافد ممثلو القوى السياسية الفرنسية لليوم الثاني على التوالي إلى قصر الإليزيه لإجراء مشاورات مع الرئيس حيث كان في الإليزيه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب إضافة إلى زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلنشون وجوليان بايو زعيم حزب الخضر.

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سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء (عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش) بخطاب للفرنسيين للمرة الأولى منذ الانتكاسة التي واجهها في الانتخابات التشريعية الأحد عندما فقد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية. 

وسيلقي ماكرون خطابه بعد مشاورات شاملة أجراها مع قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة بحثا عن توافق صعب في الجمعية الوطنية وقبل مغادرته البلاد لحضور سلسلة من الاجتماعات الدولية اعتبارا من الخميس.

فرانس24

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