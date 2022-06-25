فرنسا: ماكرون يجدد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ويطلب منها تشكيل حكومة جديدة

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. وقال ماكرون إنه طلب من بورن تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو/ تموز. وبعد أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إنه طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو/ تموز.

وقال ماكرون في المقابلة إنه أكد ثقته في بورن على المدى الطويل.

ورفض ماكرون يوم الثلاثاء عرض بورن الاستقالة في أعقاب هزيمة انتخابية صادمة الأسبوع الماضي والتي خسر فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان.

وبعد أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة.

وسعى ماكرون، تحت ضغط التوصل إلى حلول وسط، للتواصل مع المعارضين السياسيين وطالبهم بطرح أفكار في البرلمان المنقسم للمساعدة في سن التشريعات.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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