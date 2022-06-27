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فرنسا: رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام مهمة تشكيل حكومة جديدة وسط غموض في المشهد السياسي

01:47 الرئيس الفرنسي يجدد ثقته برئيسة الوزراء إليزابيث بورن رغم فقدانه الأغلبية في البرلمان. © أسوشييتد برس

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بعد أن كان مصيرها يلفه الغموض منذ أن خسر حزب ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 و19 حزيران/يونيو. وطلب ماكرون من رئيسة وزرائه التفكير في "حكومة عمل جديدة"، إلا أنه صرح بأن احتمال الاتفاق مع حزبي "التجمع الوطني" اليميني المتطرف و"حزب فرنسا الأبية" اليساري، غير مطروح. لكن ماكرون ترك الباب مفتوحا أمام احتمال التحاق الشيوعيين والجمهوريين بالحكومة الجديدة.