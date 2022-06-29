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عودة على اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس بالصوت والصورة و"الحبر"

02:30 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

كانت ليلة رعب في باريس وضاحيتها الشمالية. الفرنسيون كانوا على موعد مع مباراة ودية في كرة القدم ضد ألمانيا في ملعب "ستاد دو-فرانس"، فيما اختار آخرون المقاهي والمطاعم. وقع التفجير الانتحاري الأول خارج الملعب، اعتقد الحاضرون أنه كان مجرد فرقعة، لكن التفجير الثاني صدم الفرنسيين مع وقوع سلسلة هجمات في باريس بالأحزمة الناسفة والرشاشات. اقتحم مسلحون قاعة الحفلات الموسيقية باتاكلان حيث دام الرعب ساعات طويلة. قتل جميع أفراد المجموعة باسثناء شخص واحد قال إنه تخلى عن حزامه الناسف صلاح عبد السلام، الذي أظهرت القرائن أنه شارك في تحضير كافة مراحل العملية وتنفيذها ومع ذلك تمكن من العودة إلى قاعدة المجموعة في بلجيكا قبل توقيفه ونقله إلى فرنسا لمحاكمته.