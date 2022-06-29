اعتداءات 13 نوفمبر

مباشر - اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس: محكمة الجنايات الخاصة تستعد للنطق بالحكم على المتهمين

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يظهر الرسم صلاح عبد السلام داخل قاعة المحكمة في 8 سبتمبر 2021، المشتبه به الرئيسي، وهو يقف في اليوم الأول لمحاكمة هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصًا في ملعب فرنسا في سان دوني.
يظهر الرسم صلاح عبد السلام داخل قاعة المحكمة في 8 سبتمبر 2021، المشتبه به الرئيسي، وهو يقف في اليوم الأول لمحاكمة هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصًا في ملعب فرنسا في سان دوني. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع

بعد محاكمة استمرت نحو عشرة أشهر، تنطق محكمة الجنايات الخاصة في باريس الأربعاء بالحكم على المتهمين العشرين في اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، التي طالت العاصمة الفرنسية وضاحيتها سان دوني، وأسفرت عن 130 قتيلا و400 جريح. فرانس24 تتابع مجريات هذا الحدث البارز في تاريخ القضاء الفرنسي.

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