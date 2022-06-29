مباشر - اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس: محكمة الجنايات الخاصة تستعد للنطق بالحكم على المتهمين

يظهر الرسم صلاح عبد السلام داخل قاعة المحكمة في 8 سبتمبر 2021، المشتبه به الرئيسي، وهو يقف في اليوم الأول لمحاكمة هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصًا في ملعب فرنسا في سان دوني.

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