اعتداءات 13 نوفمبر
مباشر - اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس: محكمة الجنايات الخاصة تستعد للنطق بالحكم على المتهمين
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بعد محاكمة استمرت نحو عشرة أشهر، تنطق محكمة الجنايات الخاصة في باريس الأربعاء بالحكم على المتهمين العشرين في اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، التي طالت العاصمة الفرنسية وضاحيتها سان دوني، وأسفرت عن 130 قتيلا و400 جريح. فرانس24 تتابع مجريات هذا الحدث البارز في تاريخ القضاء الفرنسي.
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