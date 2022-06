اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس: ترحيب بالأحكام الصادرة وعائلات الضحايا تأمل في طي صفحة مؤلمة

عمدة باريس آن هيدالغو: "باريس لن تنسى أبدا وستقف دائما بجانب ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015

Justice a été rendue. Face à la barbarie, c’est la force de notre démocratie de répondre par le droit aux attentats qui ont endeuillé notre ville et notre pays. Paris se souvient et sera toujours aux côtés des victimes et de leurs familles.#FluctuatNecMergitur#13Novembre pic.twitter.com/HIS0G5CrzJ