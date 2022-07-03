الطلب قوي وعدد العاملين ضعيف.. إضرابات جديدة في كبرى المطارات الفرنسية مع بدء موسم الصيف السياحي

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تأثرت عدة مطارات فرنسية بينها شارل ديغول وأورلي قرب العاصمة باريس منذ الجمعة بإضرابات جديدة على خلفية نسبة تضخم مرتفعة وانتعاش قوي في حركة الطيران، فيما ينطلق الموسم السياحي الصيفي في نهاية الأسبوع المقبل وسط صعوبات بسبب عدم التوافق بين الطلب القوي وعدد العاملين الذي لا يزال ضعيفا في بعض المطارات ولدى بعض الشركات.

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تأثرت مطارات عدة فرنسية بينها شارل ديغول وأورلي قرب باريس منذ الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع بإضرابات جديدة على خلفية نسبة تضخم مرتفعة وانتعاش قوي في حركة الطيران بعد أزمة وباء كوفيد-19.

وطلبت الهيئة إلغاء رحلات، الجمعة، احترازيا ستمثل 10% من حركة الطيران في هذا المطار كتدبير احترازي يتعلق بالسلامة بسبب إضراب عناصر الإطفاء منذ الخميس للمطالبة بتحسين الرواتب، ما يفرض إغلاق جزء من المدارج في أكبر مطار في البلاد.

ودعت مجموعة مطارات باريس ADP الركاب إلى الوصول في وقت مبكر أي "ثلاث ساعات (قبل موعد الإقلاع المرتقب) للرحلات الدولية، وساعتين قبل موعد الرحلات الداخلية أو ضمن أوروبا"، فيما أعلنت شركة "إير فرانس" الجمعة أنها ألغت أكثر من 10% من رحلاتها القصيرة والمتوسطة المسافة المغادرة من مطار شارل ديغول وأبقت على برنامجها للرحلات الطويلة.

ويبدو الموسم السياحي الصيفي الذي يبدأ في نهاية الأسبوع المقبل في فرنسا، صعبا جدا بالنسبة لقطاع الطيران الأوروبي، الذي يعاني لاستعادة فعاليته بسبب عدم التوافق بين الطلب القوي وعدد العاملين الذي لا يزال ضعيفا في بعض المطارات ولدى بعض الشركات.

فرانس24/ أ ف ب

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