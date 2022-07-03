مظاهرات في فرنسا للدفاع عن حق النساء في الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات

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الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرات عدة في فرنسا السبت لتقديم الدعم للأمريكيات والدفاع عن حق النساء في الإجهاض

شهدت عدة مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس، السبت مسيرات شارك فيها آلاف المتظاهرين للدفاع عن حق النساء في الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة في 24 حزيران/يونيو، بإلغاء ما يعتبره كثر حقا مكتسبا.

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شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات عدة شهدتها فرنسا السبت للدفاع عن الحق في الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء ما يعتبره كثر حقا مكتسبا.

على رأس الموكب الباريسي، قالت سوزي روجتمان وهي عضو في مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن"، إن ذلك القرار أحدث "صدمة". وأشارت إلى أنه بالنظر إلى "أهمية الولايات المتحدة في العالم"، فإن الحق في الإجهاض يتراجع "في كل مكان" وأن هناك "دولا تسترشد بالولايات المتحدة لإنكار هذا الحق الأساسي".

وفي مسيرة باريس التي شارك فيها حوالى 1500 شخص وفقا لوزارة الداخلية، حملت فتاة تبلغ 16 عاما تدعى تاييس لافتة كتب عليها "أغلق 130 مركزا للإجهاض في 15 عاما" (في فرنسا)، فيما أعربت عن خشيتها من "تأثير كرة الثلج".

"من نيويورك إلى باريس، إجهاض حرّ ومجاني"

وسار المتظاهرون، من بينهم رجال وكثير من الشابات، مردّدين "من نيويورك إلى باريس، إجهاض حرّ ومجاني" و"الإجهاض، حاربنا من أجل الحصول على الحق به، وسنكافح من أجل الحفاظ عليه".

وجمعت مسيرات مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن" التي نظمت في أنحاء مختلفة من فرنسا وانضمت إليها العديد من الجمعيات النسائية والنقابات والأحزاب السياسية، حوالى 6500 شخص، بحسب تقديرات وزارة الداخلية.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية في 24 يونيو/حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

فرانس24/أ ف ب

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