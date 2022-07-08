فرنسا: عمال مطارات باريس يقررون إنهاء إضرابهم

وافق موظفو مطارات باريس صباح الجمعة، على إنهاء إضرابهم الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع. وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع لجمعيتهم العامة في مطار رواسي شارل ديغول، تمت خلاله المصادقة على اتفاقية تنص على زيادة عامة بنسبة 3 في المئة لجميع الموظفين العاملين في الشركة التي تدير مرافق المطار.

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن موظفي مطارات باريس صوتوا صباح الجمعة بالموافقة على رفع إشعار الإضراب، بعد حصولهم على زيادات في الرواتب.

وصادق الموظفون في الاجتماع الذي عقدوه ضمن إطار الجمعية العامة في مطار رواسي شارل ديغول قبل ساعات قليلة من بدء العطلة الصيفية، على اتفاقية تنص على زيادة عامة بنسبة 3 في المئة لجميع الموظفين العاملين في الشركة التي تدير مرافق المطار.

كما تنص الاتفاقية على رفع أجور حوالي 1800 موظف تقل رواتبهم عن المستوى المرجعي للعام 2019، وفقا للتفاصيل التي نشرها الاتحاد العام للعمال.

وتراجع الخميس احتمال إلغاء الرحلات الجوية التي تؤثر على آلاف الركاب، مع توقيع اتفاقية بين الشركة المشغلة لمطارات رواسي وأورلي وبورجيه، ورجال الإطفاء التابعين للشركة.

وأدى إضراب رجال الإطفاء الذي بدأ في 30 حزيران/يونيو، إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية المغادرة من مطار رواسي الأسبوع الماضي، وهو المطار الرئيسي في فرنسا أو الوصول إليه.

فرانس24/ أ ف ب

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