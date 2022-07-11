مؤتمر "اختر فرنسا" يجمع في دورته الخامسة أكثر من ستة مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية

© أ ف ب

جمع مؤتمر "اختر فرنسا" الذي عقد الإثنين بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر فرساي قرب باريس 6,7 مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وأربعة آلاف وظيفة ثابتة. ويعد حجم الاستثمارات قياسيا في الدورة الخامسة للمؤتمر بالمقارنة مع الدورات السابقة. وتتضمن الاستثمارات مشروع بناء مصنع ضخم لأشباه الموصلات في "استثمار يقارب أربعة مليارات يورو".

إعلان اقرأ المزيد

بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جمعت في مؤتمر "اختر فرنسا" Choose France 6,7 مليارات يورو. الرقم القياسي تحقق في الدورة الخامسة للمؤتمر المنعقدة الإثنين في قصر فرساي قرب باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، وتترافق حجم الاستثمارات مع خلق أربعة آلاف وظيفة ثابتة.

وعلقت الرئاسة الفرنسية على المؤتمر الرامي إلى إبراز قدرة فرنسا على استقطاب الأعمال، قائلة أن هذه الإعلانات عن 14 مشروعا بالإجمال عبر أنحاء البلد "تؤكد جاذبية بلادنا في مجال التكنولوجيات الجديدة" وتساهم في "إعادة التصنيع" في فرنسا.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" أن أضخم مشروع يقضي ببناء مصنع لأشباه الموصلات لقاء "استثمار يقارب أربعة مليارات يورو" وستعلنه الإثنين شركة إس تي مايكرو إيلكترونيكس STMicroelectronics الفرنسية الإيطالية المصنعة لأشباه الموصلات، و"غلوبال فاوندريز" Global Foundries الأمريكية المصنعة للشرائح الإلكترونية. ولم تعلّق إس تي مايكرو إيلكترونيكس ردا على اتصال من وكالة الأنباء الفرنسية مساء الأحد.

ومن أبرز المستثمرين الأجانب الآخرين "فيديكس" و"أماديوس" الإسبانية للحجوزات السياحية ومجموعة "إيفيكو" الإيطالية ومجموعة غلاكسو سميث كلاين" البريطانية العملاقة للأدوية والأمريكية "كولينز أيروسبايس" والألمانية "فورفيرك".

ويهدف المؤتمر إلى الترويج لقدرة فرنسا على استقطاب الأعمال، ويجمع 180 مشاركا من مديري مجموعات أجنبية كبرى حول الرئيس الفرنسي ماكرون ووزراء بينهم وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة انتقال الطاقة أنياس بانييه روناشير ووزير الصناعة رولاند ليسكور.

وسيحضر رؤساء كوكا كولا وديزني وسيمنز وميرك ألمانيا ومصارف سيتي وجي بي مورغان ومورغان ستانلي الأمريكية ومجموعة فوسون الصينية ومجموعة ماكواري الأسترالية للخدمات المالية إلى قصر فرساي.

كما سيلتقي ماكرون مسؤولي "الصناديق السيادية الكبرى" بحسب قصر الأليزيه، ولا سيما صناديق قطر والسعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية وكندا.

وتعتبر فرنسا الدولة الأكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب في أوروبا من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 1222 عام 2021، ولو أن حجمها يكون أصغر بصورة عامة بحسب تصنيف شركة التدقيق المالي إي واي EY.

وأوردت إي واي في أيار/مايو أن هذا البلد يستفيد من "استمرارية مفعول ماكرون" الذي يعتمد سياسة إدخال الليبرالية إلى سوق العمل وخفض الضرائب على الشركات، في حين أن المملكة المتحدة لا تزال تعاني من "تأثير بريكسيت" وألمانيا تواجه "مفاعيل العمالة الكاملة" التي تُعقّد عمليات التوظيف.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك