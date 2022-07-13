فرنسا تجري مباحثات مع الإمارات للتزود بالوقود والديزل للشتاء المقبل

في خضم تداعيات الحرب المستمرة بأوكرانيا، كشفت إدارة شركة توتال إنرجيز الفرنسية أن باريس تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل. وتتخوف الدول الأوروبية من أن تمدد روسيا عملية الصيانة التي بدأتها على "نورد ستريم 1"، أكبر خط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا ما سيعطل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء.

إعلان اقرأ المزيد

صرح الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويان أن بلاده تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل.

وأكد بويان مخاطبا مجلس الشيوخ الفرنسي أن ذلك يأتي ردا على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثر على إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.

وكانت روسيا شرعت الإثنين في عمليات صيانة على نورد ستريم 1"، أكبر خط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا ما سيسفر عن توقف لإمداد الغاز إليها لمدة عشرة أيام، ما زاد المخاوف في أوروبا أن تمدد موسكو الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية.

وسيؤدي هذا التوقف إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.

وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 في المئة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنرجي الألمانية في كندا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك