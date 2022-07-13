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"ملفات أوبر": الرئيس الفرنسي يقول إنه كان يقوم بمهمته كوزير للاقتصاد

01:34 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. باريس في 5 يوليو/تموز 2022. © رويترز.

أثار تحقيق "ملفات أوبر" التي تزعم بوجود صفقة سرية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشركة الأمريكية العملاقة للنقل "أوبر"، حين كان وزيرا للاقتصاد، أول رد فعل من ماكرون الذي علّق على التحقيق خلال زيارته إلى منشأة للصناعات الإلكتروينة. فقد اعتبر أنه كان يؤدي مهمته آنذالك، قائلا: "كنت وزيرا وقد قام الوزير بعمله. ببساطة وفرنا بيئة ملائمة لهم. التقيت برؤساء شركات أجانب وكانت اللقاءات تجري دائما بشكل رسمي. إذا خلقوا الوظائف في فرنسا، فأنا فخور وسأفعل هذا مرة أخرى، اليوم وغدا". في المقابل، واصل نواب المعارضة توجيه انتقادات إلى ماكرون وطرح تساؤلات حول ما وصفوه بالتعاون الوثيق بين الرئيس الفرنسي و"أوبر"، ومحاولة الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.