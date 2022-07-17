شخصيات فرنسية عامة توقع خطاب إدانة مفتوح لتصريحات وزيرة فرنسية اعتبرت "معادية للمثليين"

أطلقت شخصيات فرنسية عامة بينها نواب في البرلمان ورؤساء بلديات وأعضاء سابقون في الحكومة عريضة إدانة واسعة لتصريحات صدرت عن وزيرة التماسك الإقليمي في الحكومة الفرنسية الجديدة، كارولين كايو، اعتبرت معادية للمثليين. وسبق للمسؤولة الحكومية أن عارضت قانون زواج المثليين والتبني، سنة 2013، ووصفته حينها بأنه "نزوة" و"خطة تتعارض مع الطبيعة".

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وقع أكثر من 100 شخصية فرنسية عامة على رسالة مفتوحة يدينون عبرها ما وصفوه بـ "التصريحات المعادية للمثليين" الصادرة عن كارولين كايو، وزيرة التماسك الإقليمي في الحكومة الفرنسية الجديدة.

ورغم تمسك المسؤولة الحكومية في بادئ الأمر بموقفها، واكتفت بالقول: "لدي الكثير من الأصدقاء من بين هؤلاء الأشخاص". فقد اعتذرت بعد يومين من تصريحاتها.

في هذا السياق، ساءل مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء كارولين كايو، عما إذا كانت لا تزال تعارض قانون زواج المثليين والتبني، وهو الذي كانت عبرت عن معارضتها له في سنة 2013، إذ وصفته حينئذ بأنه "نزوة" و"خطة تتعارض مع الطبيعة".

ويعترض الخطاب المفتوح، الذي سيتم نشره في صحيفة جورنال دو ديمانش الأحد، على الكلمات التي اختارتها الوزيرة في ردها ويتساءل عما إذا كان ينبغي عليها البقاء في منصبها.

وجاء في الخطاب "كيف يمكن أن نقبل أن تسمي عضو في الحكومة المواطنين الفرنسيين بعبارة "هؤلاء الأشخاص"؟ كيف يمكننا تجنب ما تراه من أنهم لا ينتمون إلى نفس فئة المواطنين؟"

ووقع على الخطاب أعضاء في البرلمان ورؤساء بلديات وأعضاء سابقون في الحكومة، منهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، بالإضافة إلى صحفيين ومحامين وأعضاء من المجتمع المدني.

فرانس24/ رويترز

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