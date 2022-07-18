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فرنسا: الجمعية الوطنية تشرع بمناقشة مشروع قانون القدرة الشرائية المقترح من تحالف ماكرون

03:25 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يبدأ نواب الجمعية الوطنية في فرنسا الإثنين بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تفادي تداعيات التضخم من جهة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، في اختبار للحكومة والائتلاف الرئاسي بقيادة ماكرون. وفي السياق، قالت موفدة فرانس24: "يشغل هذا الموضوع بال الفرنسيين خصوصا في ظل الحرب الأوكرانية. خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر الوقود والطاقة بنسبة 33 بالمئة، وطال التضخم قطاع الأغذية بنسبة 5.8 بالمئة. ولعبت القدرة الشرائية دورا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وأضافت مايسة عواد: "نتوقع جلسة صاخبة بعد فقدان فريق الرئيس ماكرون للأغلبية المطلقة ما يعني أنه في حاجة إلى أصوات الأفرقاء الآخرين، علما بأن الجميع يساند مسألة تدعيم القدرة الشرائية للفرنسيين، لكن كيف؟ هنا تكمن الاختلافات".