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الحرب في أوكرانيا وأزمتا الطاقة والغذاء على جدول المباحثات بين ماكرون والسيسي بقصر الإليزيه

02:44 صورة من الأرشيف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس. © أ ف ب/أرشيف

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الجمعة بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسيتم خلال الزيارة تناول العدد من الملفات، أبرزها الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين، والقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط من سوريا إلى إيران فليبيا والملف الأهم وما يعرفه من تحرك دولي مؤخرا وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. موفد فرانس24 طارق القاعي إلى قصر الإليزيه يدلي بالمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة والروابط بين البلدين في السنوات الأخيرة.