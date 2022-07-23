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بعد صدمة الحرائق بجنوب غرب فرنسا... مدينة أركاشون تحاول إنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي

02:00 حرائق الغابات في منطقة جيروند، جنوب غرب فرنسا في 17 يوليو/تموز 2022. © رويترز

محطة قطارات خالية من مسافريها وشواطئ غادرها مصطافوها وسياحها... هذا هو حال مدينة أركاشون بجنوب غرب فرنسا بعد أن التهمت ألسنة النيران الغابات في منطقة "لاتيست دو بيش" السياحية. فالحرائق التي قضت على 20 ألف هكتار في المنطقة، أضعفت كثيرا القطاع السياحي بعدما ألغى الآلاف حجوزاتهم لقضاء العطلة الصيفية. وحسب السلطات المحلية، التي أعلنت عن خطة طوارئ إنقاذية، فإن حجم الخسائر التي تكبدتها مختلف النشاطات التجارية وخاصة المهن الحرة ترتفع إلى 40 في المئة. تقرير عبد القادر درماس.