ماكرون يبحث مع السيسي أزمة إمدادات الغذاء والتعاون الدفاعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه في براس، 22 تموز/ يوليو 2022.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بباريس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تهدف تعزيز العلاقة المبنية على روابط أمنية ودفاعية تثير قلق الناشطين الحقوقيين. ووسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان سبل التعامل مع "العواقب الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي العالمي لهذا النزاع".

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في باريس وأجريا محادثات ترمي إلى تعزيز العلاقة المبنية على روابط أمنية ودفاعية.

وتأتـي زيارة السيسي إلى قصر الإليزيه بعد أيام من زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحليف الوثيق للسيسي.

وسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان سبل التعامل مع "العواقب الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي العالمي لهذا النزاع"، وفق أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وتباحث ماكرون والسيسي أيضا مكافحة الاحترار المناخي، علما أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر.وأضاف الإليزيه أن "الرئيسين عرضا القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي".

والعام الماضي، طلب الجيش المصري 30 مقاتلة فرنسية إضافية من طراز رافال من شركة داسو في صفقة دفاعية تصل قيمتها إلى نحو أربعة مليارات يورو.

ملف حقوق الإنسان

أولى ماكرون خلال ولايته الأولى أهمية كبيرة للعلاقات مع مصر ومنح السيسي خلال زيارة دولة لباريس في كانون الأول/ديسمبر 2020، وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي، في خطوة أثارت صدمة الناشطين الحقوقيين.

ولطالما عبّر الحقوقيون عن قلقهم حيال زيارات السيسي لباريس، معتبرين أن على فرنسا أن تفعل المزيد من أجل السجناء السياسيين في مصر الذين تقدّر المنظمات الحقوقية عددهم بنحو 60 ألف سجين.

وفي إشارة إلى هذه المخاوف، ذكر الإليزيه في بيانه: "كجزء من حوار الثقة بين فرنسا ومصر، تطرق أيضا (الرئيسان) إلى مسألة حقوق الإنسان".

وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلق بالغ حيال قضية الناشط السياسي والمدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم بعدما حُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر بالسجن خمس سنوات.

وحضت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية، ماكرون قبيل محادثاته مع السيسي، على "عدم تجاهل مصير علاء عبد الفتاح...وجميع الصحافيين المعتقلين".

فرانس24/ أ ف ب

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