فرنسا: نواب البرلمان يصادقون على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

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انضمت فرنسا إلى 20 دولة بعد أن صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الثلاثاء، إذ صوت نواب البرلمان الفرنسي على بروتوكوليْ انضمام الدولتين إلى الحلف بأغلبية 209 أصوات مقابل 46.

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بأغلبية 209 أصوات مقابل 46، صادق البرلمان الفرنسي على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال تصويت في الجمعية الوطنية الثلاثاء، بعد القرار التاريخي لهاتين الدولتين بالتخلي عن الحياد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد مصادقة البرلمان الفرنسي ، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فرنسا تنضم بذلك إلى "20 دولة حليفة صادقت على البروتوكولَين"،مشيدة بـ"القرار التاريخي والمهم" للسويد وفنلندا اللتين "كان حيادهما حتى الآن مبدأ أساسيا".

ويُشترط في الانضمام إلى الناتو مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم. بينما تواجه السويد وفلندا تهديد تركيا بـ"تجميد" العملية، متهمة الدولتين الاسكندنافيتين بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه الذين تعتبرهم "منظمات إرهابية".

فرانس24/ أ ف ب

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